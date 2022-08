Tuttosport - Dieci giorni al termine del mercato: il punto su centrocampista e difensore

MilanNews.it

Mancano dieci giorni alla fine del calciomercato e il Milan può ancora dire la sua, soprattutto in mezzo al campo e in difesa dove serve allungare la rosa. Diversi i nomi usciti per il centrocampo rossonero, con Onyedika che sembra complicarsi. Per la difesa torna forte il nome di Japhet Tanganga del Tottenham. Il punto.

Casting in mediana

Come riporta Tuttosport questa mattina, il Milan ha oggi più che mai bisogno di rinforzare il centrocampo, dopo l'infortunio che rischia di tenere Rade Krunic lontano dal campo per almeno un mese. Anche prima dell'infortunio al bosniaco, però, i rossoneri avevano l'esigenza di intervenire nella zona mediana per contrastare la partenza di Kessie e un calendario fitto di impegni. Sembra essersi complicata la pista che porta a Raphael Onyedika: il Milan avrebbe offerto 6.5 milioni ma il Midtjylland per il suo centrocampista ne chiede almeno 8, a salire. Ecco che Maldini e Massara si guardano intorno e valutano altri profili. Uno interessante può essere quello del 2000 Jean Onana se non altro perché i rapporti tra rossoneri e Bordeaux sono ottimi sin dalla trattativa per Adli della scorsa estate. Un altro profilo accostato ai Campioni di Italia è quello del belga classe 2002 Aster Vranckx del Wolfsburg che, però al momento, sembra più un'ipotesi che una strada concreta da percorrere.

Riecco Tanganga

Dopo qualche giorno in cui si era un po' spento l'interesse, riecco che spunta sul taccuino rossonero il nome di Japhet Tanganga, difensore classe '99 del Tottenham per cui il Milan ha già fatto diversi sondaggi. Dopo aver abbandonato Abdou Diallo, i rossoneri sono tornati sul difensore inglese sperando che gli Spurs, con il passare del tempo, cambino le loro pretese. La questione non è tanto economica quanto legata alla formula. Il club di Londra vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto nel prestito, mentre il Milan spinge solo per il diritto. Negli ultimi dieci giorni sia da una parte che dall'altra potrebbe esserci la premura di chiudere. Capitolo nomi in uscita, Fodè Ballo-Tourè piace al Galatasaray, questo non è più un mistero. Il senegalese potrebbe lasciare la compagnia dopo appena un anno e i rossoneri potrebbero puntare su un giovane terzino under 21, anche per assecondare le liste europee.