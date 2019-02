Tuttosport - Donnarumma, 20 anni da veterano: il Milan ha ritrovato il suo muro tra i pali

Oggi è una giornata speciale in casa rossonera, non solo perchè siamo alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio, ma anche perchè è il compleanno di Gianluigi Donnarumma che compie 20 anni. Nonostante la giovanissima età, Gigio ha già raccolto 170 presenze da professionista tra Milan, Nazionale maggiore e Italia Under 21.

CONFRONTO - Un numero pazzesco, che diventa ancora più spaventoso se si pensa che Gigi Buffon, alla sua età, aveva collezionate "solo" 78 tra Parma, Nazionale e Under 21. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport che mette a confronto Donnarumma anche con altri grandi estremi difensori: Gigio ha infatti fatto meglio, per esempio, di Courtois, il quale arrivò a 20 anni con 97 presenze ufficiali, di De Gea (91 partite) e di Alisson, che oggi è tra i migliori estremi difensori al mondo, ma che all'età di Donnarumma faceva lo spettatore all'Internacional di Puerto Alegre.

IL VECCHIO GIGIO - Dopo un periodo complicato per la nota vicenda del rinnovo di contratto, che ha condizionato parecchio il suo rendimento in campo, Gigio ora ha ritrovato tranquillità e serenità ed è tornato a fornire grandi prestazioni tra i pali: il Milan ha di nuovo un muro in porta e dietro l'ottimo momento della squadra di Gattuso ci sono certamente anche le parate di Donnarumma. Anche il rapporto con i tifosi è tornato quello di una volta e San Siro è tornato nuovamente ai piedi di Gigio.