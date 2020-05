Tuttosport - Donnarumma, un rinnovo (a lunga scadenza) per la storia: uomo-simbolo e... capitano

Rinnovo? E per quanti anni? E se, invece, non ci fossero i presupposti per proseguire insieme? In quel caso sarebbe meglio lasciarsi subito, senza aspettare ancora. Perché un addio a parametro zero rappresenterebbe un danno enorme per il Milan. La questione relativa al futuro di Gianluigi Donnarumma tiene banco in via Aldo Rossi.

TUTTO RIMANDATO - Gigio ha già manifestato la sua intenzione di restare in rossonero, ma la società - a causa anche dell’emergenza Coronavirus, che di fatto ha stoppato e "congelato" tutto - non ha ancora effettuato dei passi concreti verso il ragazzo e il suo entourage. Come riporta Tuttosport, Mino Raiola, manager del giovane portiere, si aspetta una chiamata da Maldini e Gazidis per fare almeno un punto della situazione. Come detto, gli scenari possibili sono molteplici - dal rinnovo breve a uno più lungo fino alla cessione - l’unica ipotesi da scartare e scongiurare è la scadenza, quindi la partenza a costo zero.

CAPITANO? - Qualora si dovesse trovare una soluzione a lungo termine, allora Gigio potrebbe diventare una vera e propria bandiera milanista. Donnarumma diventerebbe a tutti gli effetti l’uomo-simbolo del club e non è da escludere che possa assumere anche il ruolo di capitano: sarebbe il primo portiere nella storia del Milan (Abbiati era il vice di Ambrosini). Certo, in quel caso anderebbe valutata la posizione di Romagnoli, ma questo è un discorso prematuro.