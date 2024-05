Tuttosport - Dopo il Lille, oggi Fonseca incontra il Marsiglia. Milan alla finestra: l'ex Roma è in pole, ma prima vanno sistemate le cose con Pioli

Sono giorni di incontri per Paulo Fonseca che, dopo aver avuto un lungo colloquio con Olivier Letang, presidente del Lille, oggi dovrebbe incontrare Pablo Longoria, numero uno del Marsiglia, club che lo ha messo da tempo nel mirino. Oltre alla proposta di rinnovo del Lille e l'offerta dell’Olympique (triennale da 3,5 milioni di euro all'anno), il tecnico portoghese è nel mirino anche del Milan che però prima vuole risolvere le cose con Stefano Pioli che sabato guiderà per l'ultima volta il Diavolo in panchina contro la Salernitana.

L'ADDIO DI STEFANO PIOLI - Lo riferisce Tuttosport che spiega che con il tecnico di Parma balla ancora un anno di contratto che, compreso il suo staff, peserebbe sulle casse societarie per circa 11 milioni di euro lordi. Da capire se il tanto atteso incontro tra il Milan e Pioli avverrà già questa settimana o se invece ci sarà dopo il rientro dall’Australia della squadra milanista che sarà impegnata in un'amichevole contro la Roma il prossimo 31 maggio.

FONSECA E VAN BOMMEL - Una volta risolta la situazione con Pioli, i dirigenti del Diavolo affonderanno sul nuovo allenatore. Al momento, in pole c'è sempre Fonseca, ma occhio anche alla candidatura di Mark van Bommel, attuale tecnico dell'Anversa che conosce bene l'ambiente del Milan visto che da giocatore ha indossato la maglia rossonero per un anno e mezzo. Tra l'altro, prima di tornare al PSVEindhoven, disse che un giorno sarebbe tornato a Milanello, magari da allenatore. Una profezia che potrebbe anche avverarsi nelle prossime settimane.