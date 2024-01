Tuttosport - Ecco il vero Loftus-Cheek: il Milan ha il suo trequartista alla Boateng

Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek sono certamente i tre nuovi acquisti estivi del Milan che hanno fatto meglio fino a questo momento. L'ultimo ad esplodere è stato l'inglese, il quale è stato condizionato nella prima parte di stagione dalla pubalgia come ha spiegato anche Stefano Pioli qualche giorno fa: "Sta lavorando tanto, ha avuto problemi fisici con la pubalgia che non gli permetteva di allenarsi con continuità. Si parla troppo di ruolo: lui senza palla ha sempre giocato da trequartista".

LOFTUS GOLEADOR - Nelle ultime quattro partite di campionato, Loftus-Cheek ha segnato quattro gol: da inizio 2024 nessun centrocampista ha segnato più reti di lui tra i centrocampisti nei cinque principali campionati europei (come lui solo come Szymon Zurkowski dell'Empoli). Al Milan non possono bastare solo i gol degli attaccanti e quindi è fondamentale avere centrocampisti goleador come Ruben, il quale in realtà gioca da trequartista di inserimento, un po' come faceva qualche anno fa Kevin Prince Boateng.

COME BOATENG - E l'edizione odierna di Tuttosport fa questa mattina proprio questo paragone, riportando le parole dell'ex calciatore ghanese: "Loftus-Cheek è molto forte, aveva già fatto ottime cose al Chelsea. L’Italia è perfetta per Ruben, in Serie A manca un giocatore dalle sue qualità, con le sue caratteristiche. Ricorda un po’ me ma anche Nainggolan. È un giocatore box-to-box, può fare gol e assist, ed è un guerriero". L'inglese è a quota 5 gol in stagione e punta a raggiungere e superare il suo record di reti in una solo annata, vale a dire 10 (stagione 2018-2019 con Sarri in panchina al Chelsea).