Tuttosport - Ecco perchè il Milan vuole tenere Diaz. Altra notte da 10

Ormai sta diventando un'abitudine. Il Milan lo ha aspettato per tre stagioni in cui il rendimento è stato altalenante, in cui dava l'impressione di poter essere un crack ma non riusciva a esprimersi con continuità. Oggi Brahim Diaz è una realtà della squadra di Pioli, che piaccia o no. Sarà la posizione più libera sulla destra, sarà la fiducia dal gol contro il Tottenham in avanti: quello che conta è che le notti da numero 10 stanno diventando sempre più frequenti .

Come sottolinea questa mattina Tuttosport, Brahim Diaz si sta affermando come "l'apripartite" dei rossoneri. Dopo aver deciso con il suo guizzo l'ottavo di finale contro il Tottenham, dopo aver demolito la difesa del Napoli al Maradona in campionato con un gol e un assist, anche ieri sera il 10 rossonero ha preso per mano il Milan e lo ha portato con sè verso una vittoria importante ma ancora non definitiva. Il gioco di prestigio in mezzo ai mastini napoletani Mario Rui e Lobotka che gli ha spalancato il campo verso l'area del Napoli è ancora negli occhi di tutti. Una giocata da Champions e da 'Champion' quale Diaz sta diventando. Poi l'apertura per Leao e la finta sul passaggio del portoghese a Bennacer. Insomma c'è tanto di Diaz nella vittoria di ieri della squadra di Pioli e c'è tanto dello spagnolo nelle ultime vittorie in generale dei rossoneri. Ora serve mantenere su questo standard il livello delle prestazioni.

Ecco perché il Milan lo vuole

E il futuro di Diaz è ancora in bilico. Se Brahim vuole rimanere al Milan in queste ultime settimane sta facendo di tutto per convincere Maldini e Massara ha una trattativa decisa con il Real Madrid. La volontà del club rossonero è quella di concordare un prezzo con i madrileni attorno ai 18-20 milioni di euro. E già se ne è iniziato a parlare negli ultimi giorni: c'è stato un vertice a Casa Milan con Edoardo Crnjar che è l'intermediario della trattativa. Diaz intanto parla sul campo ma anche subito dopo: ieri ha confermato di trovarsi benissimo in rossonero e di essere felice. Sicuramente lo spagnolo in rossonero sarebbe al centro del progetto e sicuro di giocare con continuità, cosa che al Real potrebbe risultare più difficile anche perché, notizia degli ultimi giorni, Marco Asensio sarebbe vicino al rinnovo.