Tuttosport - Firenze, teatro di nuove occasioni: chance per De Ketelaere e Rebic

Come riporta questa mattina Tuttosport sia De Ketelaere che Ante Rebic hanno giocato la loro ultima gara da titolare contro il Sassuolo, il che diventa automaticamente anche l'ultima occasione in cui i due hanno giocato l'uno al fianco dell'altro. Quella prestazione non si dimentica facilmente e, in modo speciale, quel primo tempo al termine del quale il 2001 belga fu sostituito senza troppi complimenti. Ma i tabù sono fatti per essere sfatati e ogni partita ha una storia a sè e porta in dote una nuova occasione per brillare. Pioli ha bisogno di far sbocciare entrambi i suoi giocatori che arrivano da contesti molto diversi: il giovane talento ancora inespresso e un veterano che nell'ultimo anno e mezzo è stato fermato troppe volte da guai fisici e cerca un po' di continuità. Considerando che, con il recupero di Bennacer, Calabria e Florenzi, finalmente l'allenatore ha tutti a disposizione, Pioli cercherà di sfruttare tutte le risorse e lo farà già a partire da domani sera.

Posizioni

Nella gara di domani contro la Fiorentina, Charles De Ketelaere potrebbe dunque prendere il posto di Brahim Diaz che, di fatto, è tornato a essere il titolare del ruolo anche con merito dopo le ultime buone prestazioni. Lo spagnolo potrebbe essere messo a riposo in vista della trasferta di Londra ed ecco che il giovane belga è pronto a giocarsi le sue fiches sulla linea di trequarti. Al suo fianco non potrà esserci Leao, squalificato, ed ecco che il sostituto naturale del portoghese è Ante Rebic, candidato alla maglia da titolare. Nessuno dei due ha giocato dal primo minuto con il nuovo schieramenteo disegnato da Pioli da febbraio in avanti ma poco interessa. Rebic agirà sulla sinistra ma un pochino più vicino alla punta, De Ketelaere invece occuperà le zone subito dietro al centravanti e fara da collante con il centrocampo.