Tuttosport - Fonseca, che flop: il suo è il peggior avvio in Serie A per un tecnico del Milan negli ultimi 40 anni

Zero vittorie e solo due punti conquistati nelle prime tre giornate del campionato di Serie A 2024-2025. E' questo il deludente bilancio del Milan di Paulo Fonseca che purtroppo ha già ottenuto un record negativo di cui tutti i tifosi milanisti ne avrebbero sicuramente fatto a meno: quello del portoghese è infatti il peggior avvio in Serie A per un allenatore del Diavolo negli ultimi 40 anni.

ZERO VITTORIE - A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che nessuno, da Arrigo Sacchi a Stefano Pioli, aveva messo insieme così pochi punti nelle sue prime tre partite. E' vero che ci sono tecnici che ne hanno perse due, come Montella '16-'17, Mihajlovic '15-'16 e Capello '86-'87 (prese il posto dell'esonerato Liedholm a fine marzo), ma l'altra partita l'hanno vinta, a differenza di Fonseca che è l’unico a non aver portato a casa almeno un successo.

Questo nel dettaglio il rendimento degli allenatori del Milan loro prime tre partite in panchina in campionato negli ultimi 40 anni:

7 punti: Ancelotti (’01-02); C.Maldini (’00-01); Terim (’01-02); Seedorf (’13-14)

6 punti: Zaccheroni (’98-99); Tabarez (’96-97); Inzaghi (’14-15); Giampaolo (’19-20)

4 punti: Sacchi (’87-88); Allegri (’10-11); Pioli (’19-20); Leonardo (’09-10); Gattuso (’17-18); Brocchi (’15-16)

3 punti: Capello (’86-87); Montella (’16-17); Mihajlovic (’15-16)

2 punti: Fonseca (’24-25).