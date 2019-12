Tuttosport - Ibra, dentro o fuori: summit prima di Natale, il Milan vuole una risposta definitiva

Dentro o fuori. Il Milan, giustamente stanco di aspettare, vuole capire le reali intenzioni di Zlatan Ibrahimovic. Proprio per questo, come riporta Tuttosport, prima di Natale ci sarà un incontro tra le parti per capire se è ancora il caso di attendere o se, invece, è arrivato il momento di porre fine a questa storia.

DUBBI - I vertici di via Aldo Rossi, dunque, chiedono chiarezza. Nei giorni scorsi sono proseguiti i contatti con Raiola, agente dello svedese: il summit, che si terrà probabilmente dopo la partita con l’Atalanta, è il segnale di come la dirigenza rossonera voglia avere una risposta definitiva da Ibra, il quale sembra nutrire dubbi anche sulla possibilità di poter tornare a essere incisivo in Serie A

L’OFFERTA - Il giocatore teme molto l’ipotesi del fallimento tecnico, ma è anche stuzzicato dall’idea di poter riportare in alto il Milan. L’offerta milanista è sempre la stessa e difficilmente cambierà: 3 milioni di euro netti fino a giugno e rinnovo automatico del contratto per la prossima stagione in caso di raggiungimento del quarto posto.