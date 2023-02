Tuttosport - Ibra is back: nel momento più difficile il Milan ritrova il suo leader

MilanNews.it

Stefano Pioli continua a lavorare per capire come far uscire il suo Milan dalla profonda crisi in cui è precipatato nelle ultime settimane. In suo soccorso arriva anche Zlatan Ibrahimovic che ieri è tornato finalmente a lavorare per tutto l'allenamento in gruppo e dunque potrà essere inserito tra i convocati rossoneri per il match di venerdì contro il Torino.

RIENTRO IMPORTANTE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che ovviamente il centravanti svedese è lontanissimo dalla forma migliore e dopo oltre otto mesi di stop ha solo 10-15 minuti nelle gambe, ma il suo rientro è importantissimo perchè potrebbe essere la medicina giusta per far guarire il Milan. In particolare, il suo rientro è fondamentale per lo spogliatoio milanista che ritrova il suo totem e leader indiscusso proprio nel momento più difficile degli ultimi anni. Vedremo se basterà per dare la spinta giusta al Diavolo per uscire dalla crisi, ma il recupero di Ibra è certamente un'ottima notizia per tutto l'ambiente.