Tuttosport - Ibra-Milan, l’addio è ormai scritto. Il suo futuro tra Svezia e Italia

Durante il lockdown, si è detto e scritto di tutto e di più sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, ma ora il suo destino sembra scritto e sarà lontano dal Milan: il suo addio, secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, è ormai certo, nonostante il club non avrebbe nulla in contrario a trattenerlo e anche Rangnick non avrebbe posto veti sulla sua permanenza.

L'ORGOGLIO DI IBRA - Ma quello che è successo mercoledì a Milanello durante l'incontro tra la squadra e Gazidis è piuttosto significativo e non può non lasciare il segno. Davanti all'ad milanista, lo svedese non ha saputo trattenersi e ha manifestato tutto il suo orgoglio, oltre che la sua rabbia per come viene gestito il club nell'ultimo periodo: "Non è più il Milan di una volta, non c’è un progetto, se sono qui è soltanto per passione" sono le parole molto forti usate dell'attaccante rossonero per manifestare tutta la sua contrarietà.

COME RAIOLA - Queste dichiarazioni ricordano un po' quello rilasciate a gennaio dal suo agente Mino Raiola, il quale non è mai stato tenero nei confronti di Elliott: "Il progetto del fondo Elliott? Non mi piace perché non credo che questo sia il Milan che il mondo conosce e non credo che sia la squadra che Maldini e Boban sognano. Non credo che neanche Elliott stia pensando che questo sia il vero Milan. Io non ho mai parlato né con Gazidis né con altri, ma se questo è il Milan che vogliono, gli consiglio di trovare al più presto un acquirente". Il rinnovo di Ibra appare quindi davvero improbabile, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia: Napoli, Bologna e Monza, che lo avevano già cercato in inverno, faranno magari un altro tentativo, anche se l'ipotesi più probabile è il ritorno in Svezia per chiudere la carriera nel suo Hammarby.