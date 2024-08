Tuttosport - Il Chelsea scarica Broja: Milan alla finestra. Le alternative a Fofana

Il mercato entra nel vivo. Mancano solo tre settimane al termine ufficiale delle trattative e il Milan deve e può ancora fare qualche operazione sia in entrata che in uscita. La priorità assoluta, al momento, è il mediano difensivo con il muro del Monaco per Youssouf Fofana da abbattere. Ma in lizza c'è anche la possibilità di portare a Milanello un vice Morata e in questo senso ci sono novità sui papabili candidati.

(Ri)spunta Broja

L'eredità di Olivier Giroud il Milan l'ha sistemata in fretta: già da quasi un mese era stato ufficializzato l'acquisto di Alvaro Morata che solo negli ultimi giorni si è unito al gruppo ed è arrivato a Milano, dopo aver goduto delle vacanze post Europeo. Lo spagnolo sarà il titolare scontato della rosa di Paulo Fonseca che, però, potrebbe essere aiutato con l'inserimento anche di un centravanti che possa essere suo vice, indipendentemente dal futuro di Luka Jovic. In questo senso, come ricorda Tuttosport, il nome preferito del tecnico portoghese è Tammy Abraham della Roma ma i discorsi al momento sono finiti in un vicolo cieco e si sono arenati. Per questo torna in auge il nome di Armando Broja, specialmente dopo che dall'Inghilterra fanno sapere che l'albanese è stato messo fuori squadra: il centravanti non può utilizzare le strutture della prima squadra del Chelsea e si allena con l'Under 21 in attesa di una sistemazione. Questa situazione e un contratto fino al 2028 potrebbero facilitare un'operazione per il Diavolo.

Le alternative a Fofana

La priorità del Milan, al momento, rimane il nuovo centrocampista. In questo senso i rossoneri non mollano ancora Youssouf Fofana: il francese spinge per i rossoneri ed è disposto anche ad aspettarli fino alla prossima estate, quando si libererà a zero. Il Monaco fa muro. Se non dovesse arrivare a Milanello entro il 30 agosto, da via Aldo Rossi hanno già pronte le alternative. Nelle ultime ore il nome di Johnny Cardoso, centrocampista americano con passaporto italiano che milita nel Betis Siviglia, è sopravanzato nelle gerarchie del club rossonero. Rimane comunque vivo il nome di Manu Konè, centrocampista 23enne francese del Borussia Moenchengladbach che ha appena vinto la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici. In tutto questo sono previste anche delle cessioni in mezzo al campo: in questo senso il più indicato è Yacine Adli che ha proposte sia dal Brentford che dal Qatar.