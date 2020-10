Tuttosport - Il derby (lungo un'estate) di Tonali: Sandro sfida l'Inter che lo ha sedotto e abbandonato

Calciatore e... tifoso. Così Tonali vivrà il suo primo derby da rossonero, inteso come "tesserato" del Milan. Perché il cuore di Sandro ha sempre battuto per questi colori, anche quando l’Inter, la scorsa estate, era a un passo dall’acquistare il suo cartellino. Già, perché i nerazzurri erano seriamente intenzionati a puntare sul giovane centrocampista, salvo poi cambiare idea quando tutto sembrava fatto.

A UN PASSO DALL’INTER - Come evidenzia Tuttosport, per mesi la dirigenza dell’Inter ha flirtato con l’entourage del giocatore: l’accordo era stato trovato su tutto, mancava solo l’intesa finale con Cellino (e non sarebbe stato un problema trovarla). Ma all’improvviso, il passo indietro: Marotta, su input di Conte, molla la presa su Tonali virando su elementi più esperti (come Vidal). A quel punto si inserisce il Milan, sfruttando l’impasse nerazzurra e il tifo rossonero del ragazzo.

RINCORSA - Oggi il 20enne di Lodi è felice di potersi avvicinare alla sua prima stracittadina con la maglia del suo cuore, la numero 8 del Milan (quella che fu di Gattuso, per intenderci). Probabilmente non vivrà il derby da protagonista, perlomeno non dal primo minuto, ma poco importa: Tonali deve rincorrere e lo sa bene. Le sfide, però, non lo spaventano.