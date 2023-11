Tuttosport - Il Fenerbahce torna alla carica per Krunic: altro no del Milan. A meno che...

vedi letture

Dopo averlo seguito a lungo in estate, senza però aver trovato un accordo con il Milan, il Fenerbahce è pronto a tornare alla carica per Rade Krunic: i turchi sono infatti intenzionati a fare un nuovo tentativo per il centrocampista bosniaco durante il prossimo mercato di gennaio, nella speranza di convincere stavolta il club di via Aldo Rossi a lasciarlo partire.

PRIMA SCELTA DI PIOLI - Come riferisce stamattina Tuttosport, i rossoneri non sembrano però aver cambiato idea, anche perchè Krunic continua ad essere una delle prime scelte di Stefano Pioli in mezzo al campo. I rossoneri sono anche in trattativa con il giocatore per rinnovare il suo contratto che scade nel 2025: al momento siamo in una fase di stallo perchè ci sono differenze di vedute sullo stipendio, ma non c'è comunque l'intenzione di cederlo a gennaio (al massimo se ne riparlerà in estate ad un solo anno dalla scadenza).

OFFERTA IMPORTANTE? - Lo scenario non è quindi destinato a cambiare rispetto ad agosto, a meno che il Fenerbahce non decida di presentare al Milan un'offerta importante e davvero irrinunciabile. In estate non era stato così visto che il club turco aveva fatto una proposta di spessore al giocatore, mentre l'offerta al Diavolo era stata piuttosto bassa. Vedremo se cambierà qualcosa da qui a gennaio, ma per ora Krunic sembra destinato a restare in rossonero nonostante il ritorno di fiamma della squadra di Istanbul.