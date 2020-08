Tuttosport - Il Milan e il mercato dei centrali: via uno tra Duarte e Musacchio, Milenkovic primo obiettivo

In attesa che il mercato del Milan si sblocchi subito dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, che è al momento è la priorità assoluta in casa rossonera, il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara sono al lavoro per programmare le prossime mosse, in particolar modo per quel che riguarda il reparto dei centrali difensivi della prossima stagione.

UNO ANDRA' VIA - Attualmente ce ne sono cinque in rosa, cioè Romagnoli, Kjaer, Gabbia, Duarte e Musacchio. Mentre i primi tre sono certi di restare, secondo quanto riferisce Tuttosport, uno tra il brasiliano e l'argentino è invece destinato a partire nelle prossime settimane: una scelta non è stata ancora fatta, ma dovrebbe ricadere sull'ex Villarreal, il quale non sembra intenzionato ad accettare un ruolo da non titolare.

NUOVO INNESTO - Indipendentemente da chi andrà via, un nuovo innesto nella difesa milanista ci sarà sicuramente. E il primo nome della lista, non è un mistero, è Nikola Milenkovic della Fiorentina: si tratta di una richiesta precisa di Pioli che con il serbo ha già lavorato in viola e che apprezza parecchio la sua duttilità visto che può fare sia il centrale che il terzino destro. Milenkovic è un giovane molto interessante che conosce già bene il campionato di Serie A e quindi rappresenta un'ottima alternativa per il presente e per il futuro a capitan Romagnoli e a Kjaer.