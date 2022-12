Tuttosport - Il Milan e l'attacco del futuro: chi potrebbe restare, chi potrebbe arrivare e chi potrebbe tornare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima c'è il mercato invernale, ma tutti i club, Milan compreso, stanno già iniziando a pensare anche a quello estivo perchè è questo il momento in cui vengono impostate le strategie. In casa rossonera, sarà interessante capire come sarà composto l'attacco del futuro, in particolare per quel che riguarda il ruolo di centravanti.

CHI RESTA - L'edizione odierna di Tuttosport analizza i possibili piani del Diavolo, partendo da coloro che sono attualmente in rosa: Olivier Giroud farà sicuramente parte della rosa milanista della prossima stagione (da tempo sta trattando il rinnovo), così come Divock Origi, mentre, salvo clamorose sorprese, il prossimo anno non ci dovrebbe essere spazio per Zlatan Ibrahimovic.

TANTI NOMI - Per il ruolo di centravanti del futuro, il Milan sta valutando diversi profili: uno dei nomi che si fa con più insistenza nelle ultime settimane è certamente quello di Armando Broja, ventunenne giocatore albanese del Chelsea. Sul taccuino di Maldini e Massara, ci sono poi anche i nomi di David (Lilla), Hojlund (Atalanta), Okafor (Salisburgo) e Kudus (Ajax). L'ultima idea porta invece a Evanilson, attaccante classe 1999 del Porto. Da capire infine quale sarà il futuro di tre giovani centravanti di proprietà del Milan: Marko Lazetic, che è già a Milanello e si sta mettendo in mostra con la Primavera, Lorenzo Colombo, che è in prestito al Lecce, e infine Marco Nasti, il quale sta invece facendo esperienza al Cosenza in Serie B.