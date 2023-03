Tuttosport - Il Milan fallisce il test Fiorentina prima della Champions: pesa l'assenza di Leao, in difesa tornano le disattenzioni

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo quattro vittorie consecutive, il Milan perde con la Fiorentina. Come scrive Tuttosport "se doveva essere un test in vista di Londra, il Milan l'ha fallito malamente". Non tanto per il risultato, ma per l'atteggiamento messo in campo dagli uomini di Pioli, in balia della Fiorentina per tutto il primo tempo e a grandi tratti della ripresa.