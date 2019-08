Se qualcuno vorrà strappare Gianluigi Donnarumma, Franck Kessie e Suso al Milan dovrà presentare delle proposte davvero importanti. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che la strategia del club di via Aldo Rossi è molto chiara: i rossoneri non svenderanno i propri big, i quali andranno via solo se a Casa Milan dovessero arrivare offerte indecenti e irrinunciabili.

DONNARUMMA - Nessuno sarà quindi svenduto, a partire da Gigio Donnarumma che è sempre nel mirino del PSG. Ma se i francesi lo vorranno portare a Parigi dovranno mettere sul piatto almeno 60 milioni di euro cash. Nessuno sconto dunque, anche se il contratto del giovane portiere milanista scade nel 2021. Se dovesse restare (Gigio non vuole andare via), da settembre i dirigenti rossoneri dovranno sedersi al tavolo con l'agente di Donnarumma per trattare il prolungamento.

SUSO E KESSIE - Ci sono poi altri due giocatori che da tempo sono al centro di tante voci di mercato, cioè Suso e Kessie. Lo spagnolo si è calato alla perfezione nel ruolo di trequartista e Giampaolo lo ha di fatto blindato nei giorni scorsi: l'ex Liverpool potrebbe andare via solo per un'offerta da almeno 35 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampista ivoriano, con la chiusura del mercato inglese, si sono ristrette le opzioni e il suo addio al Milan, che per l'ex Atalanta chiede non meno di 35-40 milioni di euro, sembra essere ora meno probabile.