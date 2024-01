Tuttosport - Il Milan si fida di Pioli, ma può partire. Motta in pole, Conte divide

Manca ancora diverso tempo al termine della stagione e ancora è impossibile prevedere cosa accadrà con esattezza dalle parti di Milanello. L'interrogativo più grande rimane sul capo di Stefano Pioli. Le strade del tecnico di Parma e del Milan potrebbero dividersi a fine anno, ma questo dipende da molti fattori, compreso l'andamento in questa seconda parte di stagione. Nel caso i due cammini si separassero, il toto-nome è già partito.

La stagione rossonera, come precisa oggi Tuttosport, è come se fosse arrivata un po' a un punto morto. I due punti persi sabato sera contro il Bologna, e la conseguente vittoria dell'Inter a Firenze, hanno reso ancor più complicata una rimonta scudetto che già si preannunciava difficilissima. In questo momento il Diavolo si trova nella terra di nessuno: troppo lontano da Inter e Juve per cercare una rimonta (anche se nel prossimo weekend si sfideranno nel big match), con un buon margine sulle inseguitrici che cercano un posto Champions League. I rossoneri sono anche già stati eliminati dalla Coppa Italia ed ecco perchè l'Europa League, che ricomincerà tra un paio di settimane, diventa un'opportunità ghiotta per Pioli e la sua squadra. Nonostante si possa ipotizzare un addio a fine stagione, è giusto sottolineare come il club si fidi ancora totalmente dell'allenatore rossonero e che, per questo motivo, non è detto che la separazione sia automatica a fine stagione.

Chiaramente però si fanno ipotesi su possibili sostituti, anche perché quest'estate il mercato allenatori si preannuncia più infiammato che mai. Eppure, stando a quanto scrrive Tuttosport, da via Aldo Rossi starebbero seguendo principalmente due nomi. In pole position c'è Thiago Motta. Il profilo del tecnico bolognese è quello più realistico e adatto, sia da un punto di vista economico che sotto l'aspetto del progetto: un allenatore che si ritroverebbe totalmente in linea con il programma rossonero di valorizzare giocatori giovani. In più un ipotetico ingaggio dell'italo-brasiliano, potrebbe anche favorire un'eventuale trattativa per Zirkzee. Ai piani alti di Casa Milan, però, piace molto anche Antonio Conte. Tra i suoi sponsor c'è anche Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico pugliese vorrebbe ritornare in Italia e la soluzione rossonera sembrerebbe la più immediata, considerando che poteva già accettare Napoli o Roma nelle ultime settimane. Eppure il profilo di Conte non sembra mettere d'accordo tutti, non solo per l'ingaggio elevato ma anche per le richieste per il mercato. Ora, comunque, rimane troppo presto per avanzare ipotesi concrete.