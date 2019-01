Tuttosport - Il Milan soffre, ma vince a Genova: rossoneri di nuovo al quarto posto da soli

Il Milan non era arrivato alla partita di ieri sul campo del Genoa nel migliore dei modi: la sconfitta di Gedda in Supercoppa era infatti ancora fresca, c'erano tante assenze (oltre ai soliti infortunati out anche gli squalificati Romagnoli, Calabria e Kessie) e le voci degli ultimi giorni su Higuain non avevano certamente aiutato. Anche Rino Gattuso non era tranquillo, lo si è visto molto bene anche nella conferenza stampa di domenica a Milanello, ma per fortuna alla fine le cose sono andate per il verso giusto.

QUARTO POSTO - Come riporta questa mattina Tuttosport, ieri pomeriggio il Milan è uscito da Marassi con i tre punti in tasca e il quarto posto in solitario in classifica: i rossoneri hanno infatti superato nuovamente la Lazio e ora sono in piena zona Champions, che è sempre il grande obiettivo stagionale del club di via Aldo Rossi. A Genova, la formazione milanista ha trovato parecchie difficoltà, ma non si è mai abbattuta e nella ripresa ha trovato due reti con Borini e Suso. Decisive anche le parate di Gigio Donnarumma, che finalmente sembra essere tornato il portiere affidabile e imperforabile di qualche mese fa.

TRE PUNTI D'ORO - Visto il non ottimale avvicinamento alla partita, ieri il Milan avrebbe potuto lasciarci le penne e invece sono arrivti tre punti d'oro per la classifica rossonera. Ora la squadra di Gattuso è attesa in campionato da due impegni piuttosto complicati contro Napoli e Roma, che match che diranno molto di più di quello che potrebbe essere il futuro in Serie A del Diavolo.