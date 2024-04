Tuttosport - Il Milan super offensivo funziona e dà spettacolo. Ma giovedì si tornerà all'antica...

Senza Ruben Loftus-Cheek squalificato, Stefano Pioli ha deciso di non sostituirlo con un altro centrocampista, ma contro il Lecce ha schierato Christian Pulisic come trequartista, con l'inserimento a destra di Samuel Chukwueze per un Milan a trazione anteriore. E la squadra super offensiva che ha messo in campo contro i pugliesi ha dato ottime risposte al tecnico milanista.

MILAN A TRAZIONE ANTERIORE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Pulisic, Giroud e Leao sono andati in gol, mentre Chukwueze ha fornito un'altra bella prestazione dopo quelle contro Verona e Fiorentina. Per la prima volta, l'americano, il francese e il portoghese hanno segnato nella stessa gara: Christian è arrivato a quota 10 gol in Serie A (per la prima volta in carriera in doppia cifra nei top 5 tornei europei), Oli è salito a 13 reti in questo campionato, mentre Rafa continua il suo 2024 da trascinatore. Mancava solo il gol del nigeriano per avere la partita perfetta, ma Pioli può comunque essere molto soddisfatto di quello che ha fatto vedere l'ex Villarreal, compreso l'assist per il gol di Pulisic dopo una bella azione personale.

TORNA LOFTUS-CHEEK - Giovedì a San Siro arriva la Roma per la sfida di andata dei quarti di Europa League e difficilmente vedremo un Milan così offensivo. Anche perchè ci sarà il rientro di Loftus-Cheek che avrà sicuramente una maglia da titolare sulla trequarti: a fargli spazio sarà Chukwueze, con Pulisic che tornerà ad agire sulla fascia destra. Confermatissimi invece al loro posto Giroud e Leao.