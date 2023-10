Tuttosport - Il nuovo stadio del Milan e il tema del naming right: idea Emirates

vedi letture

Come ha dichiarato anche Paolo Scaroni, presidente del Milan, nei giorni scorsi, il progetto del nuovo stadio rossonero a San Donato Milanese è solo all'inizio, ma si inizia già a parlare di alcuni dettagli del nuovo impianto, come per esempio la questione del naming right, che è un tema essenziale per il Diavolo.

GRANDE VISIBILITÀ - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che aggiunge che il primo destinatario dei contatti dovrebbe essere Emirates che è sponsor del Milan e che dà già il nome ad un altro grande stadio europeo, vale a dire quello dell'Arsenal a Londra. Essendo all'inizio dell'iter non c'è ancora nulla di concreto e ufficiale, ma la questione del naming right sarà fondamentale visto che dovrà portare parecchi milioni nelle casse del club di via Aldo Rossi. I rossoneri vogliono fare leva sulla posizione dell’impianto tra A1 e tangenziale e dunque chi legherà il suo nome alla nuova casa del Milan avrà molta visibilità.

PROSSIMI PASSI - Ma prima di arrivare a questo, come scrive stamattina sempre Tuttosport, ci sono altri passaggi: il primo sarà davanti al Comune di San Donato che deve analizzare la proposta di variante al piano regolatore presentata dal Diavolo. Sarà poi fondamentale portare avanti il dialogo con la Regione Lombardia per quel che riguarda la questione della viabilità: nuovi svincoli autostradali, potenziamento di ferrovia, navette e metropolitana.