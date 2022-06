Tuttosport - Il rinnovo di Maldini e Massara è un mistero. Si deve sbloccare il mercato

MilanNews.it

Prima era solo una formalità, poi è diventata un'urgenza, quindi ancora una volta una formalità. Oggi la situazione legata al rinnovo di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara sta diventando un mistero. I due dirigenti stanno lavorando a Casa Milan e stanno portando avanti trattative di mercato che, ak momento, non possono chiudere. Mancano poco meno di due settimane all'ora x della scadenza e ancora non arrivano ufficialità.

Situazione

Come riporta oggi Tuttosport uscito in edicola, la situazione è nota ma non sono conosciuti i dettagli che stanno prolungando di molto le tempistiche. Il Milan sapeva da tempo della scadenza degli uomini dell'area dirigenziale e ha vinto lo Scudetto ma niente, regna ancora l'incertezza. L'attesa è probabilmente dovuta all'accordo su determinati dettagli che Maldini e Massara devono intendere con la proprietà Elliott e Gazidis in particolare. Dopo le frasi pronunciate alla Gazzetta probabilmente Maldini sta cercando di capire se ha le garanzie giuste sia per il suo ruolo che dal punto di vista economico. La cosa certa è che Cardinale vuole continuare il progetto e vuole che l'ex capitano rossonero ne faccia parte: a oggi è impossibile pensare che Maldini e Massara possano andare via dal Milan che hanno contribuito a ricostruire dalle sue ceneri e, infatti, filtra comunque ottimismo e gli addetti ai lavori sono certi che il duo proseguirà nel suo lavoro, che anche in questi giorni sta portando avanti.

Mercato

Chiaramente tutto questo immobilismo sta creando dei problemi al mercato del Milan, Campione d'Italia. La coppia è sicuramente al lavoro sul mercato e sui nomi che ha segnato in agenda ma finchè non ci saranno garanzie economiche da parte della nuova proprietà e il rinnovo non avrà sancito come Maldini e Massara si dovranno muovere, tutto rimane ancora fermo. Dopo questo weekend mancheranno solamente una decina di giorni alla scadenza del contratto dei due dirigenti. I tifosi rossoneri - che più passa il tempo più iniziano anche a preoccuparsi leggermente - sperano che già a partire da lunedì possa emergere quantomeno qualche spiraglio positivo dagli uffici di Casa Milan in via Aldo Rossi e che possa arrivare finalmente l'ufficialità che è attesa da settimane.