Tuttosport - Il Tottenham fissa il prezzo per Aurier: 23 milioni. Il Milan non va oltre i 15-16

In vista della prossima stagione, il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro in grado di garantire una spinta importante anche su quella fascia, proprio come fa Theo Hernandez a sinistra. Conti e Calabria hanno avuto troppi alti e bassi in questa stagione e per questo il club di via Aldo Rossi vorrebbe prendere un nuovo titolare in quella zona di campo.

PREZZO FISSATO - Sono diversi i nomi che vengono accostati al Milan e tra questi c'è soprattutto quello di Serge Aurier, giocatore del Tottenham che è stato proposto ai rossoneri dai suoi agenti. Il terzino ivoriano, il cui contratto scade il 30 giugno 2022, piace parecchio al Diavolo, ma non sarà semplice trovare un accordo con gli inglesi. Anche perchè la cifra che chiede il club londinese è piuttosto importante: come riporta Tuttosport, infatti, gli Spurs hanno fissato a 23 milioni di euro il prezzo di Aurier.

NON SOLO AURIER - Il Milan, da parte sua, segue con grande interesse il giocatore, ma non intende assolutamente spendere quella cifra per prenderlo: i dirigenti di Casa Milan non vorrebbero investire più di 15-16 milioni per l'ivoriano, cioè più o meno la stessa cifra che il PSV chiede per Denzel Dumfries (18 milioni), altro profilo che piace in via Aldo Rossi. Oltre a loro, i rossoneri non mollano la presa nemmeno per Emerson Royal, per il quale però il Barcellona continua a pretendere 30 milioni.