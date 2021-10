Tuttosport - Imprevedibile e trasformista: Rebic sa adattarsi ad ogni ruolo e partita

L'inizio di stagione di Ante Rebic è stata molto positiva, quasi sorprendente e imprevedibile se si pensa a come l'attaccante rossonero aveva iniziato le ultime due annate: in entrambi i casi, infatti, il croato aveva sempre faticato parecchio nella prima parte, per poi scatenarsi dopo Natale e diventare un elemento fondamentale per il Milan di Pioli. Stavolta, però, le cose sono andate per fortuna in maniera diversa ed il numero 11 milanista sta risultando decisivo fin dalle prime partite ufficiali della stagione 2021-2022.

SUBITO DECISIVO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Rebic sembra aver fatto finalmente il salto di qualità definitivo: viste le assenze di Ibrahimovic e Giroud, Ante si è preso sulle spalle il peso dell'attacco rossonero e ha saputo essere decisivo sia con i gol che con gli assist. Va detto anche che il croato ha fornito ottime prestazioni in praticamente tutte le partite giocate finora, anche quando non è entrato attivamente nelle reti siglate dal Diavolo.

RUOLI E SITUAZIONE DIVERSE - Se nella scorsa stagione il meglio lo dava soprattutto da attaccante esterno a sinistra, ora Rebic sta facendo benissimo anche da prima punta. Il numero 11 rossonero sta dimostrando poi di sapersi adattare non solo a ruoli diversi, ma anche alle diverse tipologie di partite e di avversari: Ante ha dato il suo ottimo contributo, per esempio, sia quando ha dovuto giocare spalle alla porta, sia quando ha potuto sfruttare la sua velocità. Insomma, Stefano Pioli può essere più che soddisfatto del suo rendimento, nella speranza che possa continuare così a lungo.