Tuttosport - L'esperienza conta. Il Milan si affida a chi ha già vinto in Europa: non solo gli ex Chelsea

vedi letture

Si sa per vincere in Europa serve l'esperienza. Questa, spesso, si traduce in calciatori che in passato hanno già calcato palcoscenici importanti o vinto qualche trofeo a livello internazionale. Sul primo punto i rossoneri sono abbastanza ferrati: gran parte della squadra ha giocato le semifinali di Champions League l'anno scorso e anche i nuovi che sono arrivati hanno grande esperienza. Inoltre, nell'attuale rosa rossonera, sono sei i giocatori che hanno vinto un trofeo europeo, non con il Milan ovviamente.

Mentalità vincente

Questa mattina Tuttosport propone un vero e proprio recap dei giocatori che hanno già vinto qualcosa in campo europeo o internazionale, a livello di club. Come detto sono sei i giocatori che hanno nel proprio bagaglio questa ricca esperienza. I primi che vengono in mente sono i tre ex Chelsea. Sia Olivier Giroud che Ruben Loftus-Cheek, che Christian Pulisic sono stati protagonisti dei recenti successi della squadra londinese in campo europeo. La costante è stato il bomber francese protagonista sia dell'Europa League con Sarri (2017/2018) che della Champions con Tuchel (2020/2021). Nel 2018 Giroud fu capocannoniere della competizione con 11 gol, una delle quali nella finale con l'Arsenal; tre anni dopo il francese pur giocando solo 8 partite si rese protagonista con 6 gol. Nella campagna di Europa League c'era anche Ruben Loftus-Cheek, in quella che è stata la miglior stagione fino a oggi per il centrocampista inglese. Nel percorso Champions, invece, partecipò Christian Pulisic. Ma ci sono altri tre giocatori che hanno vinto: Theo Hernandez nel 2018 la Champions con il Real, Luka Jovic nel 2022 sempre la Champions e sempre con il Real, Samuel Chukwueze nel 2021 l'Europa League con il Villarreal.

Decisivi

La notazione importante, guardando chi ha già vinto qualcosa in casa rossonera, va fatta rimarcando che si tratta di giocatori cruciali nello scacchiere di Pioli, o comunque in un buon momento di forma. I tre ex blues rappresentano tre quarti dell'attacco del Milan e, insieme a Leao, sono i migliori marcatori stagionali. In particolare Ruben Loftus-Cheek in Europa League ha trovato un rapporto molto stretto con la rete avversaria. Poi c'è Theo Hernandez che ha rimesso il turbo in questo 2024 ed è uno dei leader anche emotivi dello spogliatoio rossonero. Quindi c'è l'uomo del momento, Samuel Chukwueze: dopo un inizio singhiozzante, finalmente il nigeriano sta uscendo allo scoperto con ottime prestazioni una in fila all'altra. E comunque i suoi unici due gol, prima di quello di Verona, li aveva segnati in Champions, come a testimoniare un certo feeling con l'aria europea. Infine c'è Luka Jovic che si è dimostrato un dodicesimo uomo fondamentale da dicembre in avanti e le cose migliori della sua carriera le ha fatte vedere proprio in Europa League con la maglia dell'Eintracht Francoforte.