Tuttosport - L'obiettivo di Kessie: chiudere il cerchio con il Milan. Poi sarà Barcellona

Quella di questa sera tra Milan e Atalanta, oltre ad essere gara scudetto per i rossoneri, sarà anche l'ultima a San Siro per Franck Kessie, pronto a salutare i compagni per volare direzione Barcellona, dove lo aspettano per la prossima stagione. Il cerchio del centrocampista ivoriano si è aperto a Bergamo con l'Atalanta, con cui ha esordito nel 2016, e si chiuderà a San Siro, contro la squadre che, calcisticamente parlando, lo ha cresciuto.



Fischi e applausi: a San Siro il tifo è diviso

Nelle ultime partite casalinghe, a San Siro c'è stata una netta divisione su Franck Kessiè. Diversi tifosi hanno fischiato l'ivoriano all'annuncio delle formazioni e ai cambi, mentre la Curva Sud ha sempre sostenuto Franck. Ovvimanete la situazione la conoscono, e anche la Curva rossonera dirà la su in merito alla scelta del centrocampista di passare al Barcellona, che ha preferito il ricco contratto blaugrana rispetto a quelli del Milan.



Ma ora... concentrazione!

Come sottolinea Tuttosport, in edicola questa mattina, da Milanello filtra di un Kessie concentrato e in palla negli allenamenti. L'ivoriano vuole lasciare i rossoneri con il primo (e l'ultimo, con il Milan) grande trofeo che non arriva dal 2011: lo Scudetto. Questa sera Franck sarà chamato ad una gara esemplare, come quella di Bergamo di un anno fa.