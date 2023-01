Tuttosport - L'umiliazione con il Sassuolo non cambia i piani: nessuna scossa dal mercato, non ci sono idee

MilanNews.it

Era dal 6 aprile 1997 che il Milan non subiva cinque reti a San Siro: in quell'occasione, con in campo Maldini, i rossoneri persero 6-1 contro la Juventus. Quindici giorni da incubo per il Milan, che chiude il mese di gennaio con la pesantissima ed umiliante sconfitta contro il Sassuolo, incassando 14 gol in 4 gare. E a questo punto, scrive Tuttosport, pare riduttiva a tesi in base a cui, senza quei due gol presi nel finale con la Roma, si sarebbe vissuto un film differente.

Quanti errori

Questa crisi profonda è solo una conseguenza di una società in rottura prolungata: la proprietà non ha capito quando fosse importante sfrutta Zaniolo, la tanto citata occasione di mercato, per dare una scossa a tutto l'ambiente. Lo stesso Pioli non ha capito che andava inserito un centrocampista in più anziché giocare con un trequartista che non dava equilibrio in campo. La squadra si è sgretolata e ora la lancetta sembra essere tornata ai cinque gol di Bergamo.

Non cambiano i piani

Non servirà neanche questa umiliazione con il Sassuolo per far cambiare i piani sul mercato. Ieri la dirigenza si è incontrata e ha fatto il punto della situazione, ma oltre al cambio tattico inserendo un centrocampista in più, non sembra che ci siano idee per invertire la rotta. Il Milan paga un mercato deficitario, in cui non è stato sostituito Kessie, non è stato preso un attaccante che segna e non è stato preso l'esterno destro.