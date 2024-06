Tuttosport - La Premier piomba su Gimenez: il Milan tiene vivi i contatti ma non vuole aste

Da più di un mese ormai si parla di chi sarà il nuovo allenatore del Milan e di chi potrebbe ereditare la maglia numero 9 da Giroud. Eppure ci sono state solo parole dopo parole, nomi su nomi e ancora nessuna ufficialità. Per la punta era anche prevedibile dal momento che il Diavolo ha iscritti sul suo taccuino diversi calciatori importanti che fanno gola anche a molti altri top club europei. Uno di questi è Santiago Gimenez, profilo in voga negli ultimi giorni, per cui il Milan può avere una tenace concorrenza.

L'ombra della Premier

Questa mattina Tuttosport riporta dell'interesse di un paio di club di Premier League per Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, con origini argentine, del Feyenoord è stato il nome che negli ultimi giorni ha scalato le gerarchie nella lista di gradimento rossonera. Non che il centravanti centroamericano costi meno di Zirkzee o di Sesko se si considera il solo prezzo del cartellino, è valutato circa 50 milioni, ma quantomeno gode di uno stipendio e commissioni agli agenti più bassi, il che al giorno d'oggi fa tutta la differenza del mondo. Il pericolo più grande, però, arriva direttamente dall'estero e in particolare dalla Premier League che come sempre quando si interessa a un giocatore poi ha altissime probabilità di inglobarlo nel suo campionato. Nel caso specifico le squadre che si sono interessate a Gimenez sarebbero il Tottenham, per trovare il reale sostituto di Kane dopo un anno, ma soprattutto il Liverpool che ha affidato la panchina ad Arne Slot, ex tecnico del Feyenoord. Chiaro che se le inglesi facessero sul serio, le cose per il Milan si complicherebbero non poco.

Contatti e aste

Nell'ottica di un reale interessamento da parte di Spurs e Liverpool, quello che vuole assolutamente vietare il Milan sono le aste milionarie sia per Gimenez che per tutti gli altri giocatori ricercati dal Diavolo nel ruolo di nuovo attaccante. Nell'attesa di capire quali risvolti seguirà la vicenda, il Milan rimane alla finestra: con l'entourage del messicano ci sono stati contatti ad aprile e anche negli ultimi giorni i discorsi sono stati mantenuti vivi. Dunque l'aggancio c'è ora bisognerà capire come muoversi e in generale, nei riguardi del nuovo numero 9, il Milan sembra essere in attesa. Molto potrebbe anche dipendere da ciò che deciderà il nuovo allenatore che sarà probabilmente Paulo Fonseca e che verrà con ogni probabilità annunciato la settimana prossima. In tutto questo il preferito per l'attacco, sulla carta, rimane Joshua Zirzkee: il problema è costituito dalle commissioni elevate richieste dall'agente ma anche da un possibile ritorno di fiamma del Bayern Monaco che ha ingaggiato il suo ex alleantore all?Anderlecht, Vincent Kompany.