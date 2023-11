Tuttosport - Leao, il Dortmund si allontana: il Milan non vuole correre rischi

L'ultima gara di campionato del Milan, giocata al via del Mare di Lecce una decina di giorni fa, ha prodotto, oltre a un triste pareggio in rimonta, anche ciò che in casa rossonera si temeva più di ogni altra cosa: l'infortunio di Leao. Una lesione muscolare che sicuramente terrà fuori il portoghese dalla gara con la Fiorentina sabato, al rientro dalla sosta, e che con ogni probabilità priverà Pioli del suo giocatore migliore anche con il Borussia Dormund.

No Dortmund, no rischi

L'edizione di questa mattina di Tuttosport è sicura in merito: Rafa Leao con il Dortmund non ci sarà. La gara sarà di quelle cruciali e deciderà le sorti dei rossoneri in Europa per questa stagione, affrontarla senza il numero 10 sarebbe un bel problema. Il portoghese a Lecce ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e il giocatore, con lo staff, si è messo subito al lavoro proprio per rimettersi in forma per la Champions League. Nonostante l'impegno e tutta la buona volontà, i tempi di recupero sono più lunghi del previsto. Sicuramente Leao non sarà in campo sabato sera a San Siro contro la Fiorentina ma neanche tre giorni dopo con il Dortmund. Potrebbe tornare con il Frosinone, anche se l'ipotesi più plausibile è rivederlo in gruppo ad allenarsi per la settimana prima della partita contro l'Atalanta, in programma il 9. Sostanzialmente, non si vogliono correre rischi: Leao è il migliore giocatore della rosa e perderlo per un tempo anche maggiore sarebbe distruttivo.

Sostituti

Tolto Leao, sia con la Fiorentina che con il Dortmund, è bene dunque che salgano in cattedra le seconde linee. Uno è Christian Pulisic che però, in questo Milan, non è assolutamente un rincalzo. L'americano ha dimostrato di poter essere decisivo sia a destra che a sinistra: ha segnato 4 gol, gli stessi messi a referto da Leao in stagione. Chi dovrà davvero salire di colpi sarà sia Noah Okafor, che potrebbe essere il sostituto naturale di Rafa, sia Chukwueze qualora venga deciso di spostare Pulisic a sinistra. Entrambi hanno ancora lasciato poco segno sulle partite, soprattutto il nigeriano che - quando non è stato infortunato - non ha offerto prestazioni eccelse. Sabato, contro la Fiorentina, ci sarà da sostituire anche Olivier Giroud squalificato, per questo anche Jovic sarà atteso al varco. Se le cattive notizie a livello fisico continuano, sono da segnalare anche alcune buone novelle: oltre a Pulisic, torneranno Calabria e Loftus-Cheek.