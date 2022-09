Tuttosport - Leao "illegale" per l'Italia e per questo va blindato: Mendes chiede 7 milioni

MilanNews.it

Ancora una volta decisivo con gol e assist, ma questa volta nel derby. Dopo un inizio con il freno a mano tirato, Rafael Leao ha trovato la sua prima gioia nel derby di Milano - statistica: è il primo portoghese a segnare nella storia di Milan-Inter - offrendo una prestazione di livello assoluto. Come scrive Tuttosport, la speranza è che Pep Guardiola non abbia rivisito il derby dopo la sua partita con il Manchester City, in contemporanea con il derby. Il portoghese è ormai "illegale" per il calcio italiano.

Operazione Cardinale

La prima missione di Gerry Cardinale è quella di blindare Rafa Leao, il cui contratto scade nel 2024. Arrivare ad un accordo non sarà facile, vista sia la distanza tra le parti, sia gli interessamenti dei top club europei come Manchester City, PSG e Chelsea. Per rinnovare, riporta Tuttosport, Jorge Mendes ha chiesto 7 milioni di euro, 5,5 milioni in più rispetto all'attuale ingaggio del giocatore. L'offerta è arrivata, ma da 4,5 milioni.

Festa post derby

Dopo il successo del derby e MVP della serata, Rafael Leao festeggia la vittoria contro l'Inter in un ristorante brasiliano in zona Bocconi. La sua permanenza non era mai stata in dubbio, conferma Olivier Giroud ai microfoni di DAZN: "Non ero preoccupato per lui, io sapevo che lui sarebbe rimasto qua”.