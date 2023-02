Tuttosport - Maignan, finalmente ci siamo: potrebbe essere convocato per l'Atalanta. Ma niente rischi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo cinque lunghissimi mesi, Mike Maignan è finalmente pronto a tornare a disposizione di Stefano Pioli. Ovviamente non verranno corsi rischi, ma il portiere francese, che ieri ha ripreso ad allenarsi, seppur parzialmente, in gruppo, potrebbe tornare presto tra i convocati, magari già per il prossimo match di campionato in programma domenica sera a San Siro contro l'Atalanta di Gasperini.

ATALANTA SÌ O NO? - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che le prossime sedute di allenamento saranno importanti per testare lo stato del polpaccio. Se tutto andrà per il verso giusto, Maignan potrebbe essere tra i disponibili già per la sfida contro i bergamaschi. In caso di convocazione, sarà interessante capire se Pioli lo metterà subito in campo oppure no: la precauzione non è mai troppa in questi casi, soprattutto dopo uno stop di cinque mesi, però va anche detto che un giocatore come lui, se è pronto, in genere si tende a schierarlo subito in campo.

OBIETTIVO CHAMPIONS - A Milanello non si vogliono correre rischi e quindi se il francese non darà certezze sul suo stato di forma allora si attenderà una settimana in più e tornerà in campo il 4 marzo a Firenze. Anche perchè il grande obiettivo dell'ex Lille è sempre stato il match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham dell'8 marzo. In vista di questa sfida, Maignan, come previsto dal regolamento Uefa, prenderà il posto di Ciprian Tatarusanu nella lista Champions.