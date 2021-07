Tuttosport - Maignan-Giroud, dna vincente a Milanello: entrambi sanno cosa significhi vincere

Un campione di Francia e un campione d’Europa. Davvero niente male. Maldini e Massara hanno messo a segno due colpi di assoluto spessore: Maignan in porta, Giroud in attacco (dovrebbe arrivare a breve), due vincenti che porteranno al Milan la loro mentalità e la loro voglia di trionfare ancora.

TITOLI - Mike Maignan ha chiuso la scorsa stagione vincendo la Ligue1 con il Lille. E lo ha fatto da assoluto protagonista, con soli 22 gol subiti in 34 partite giocate. Il palmares di Giroud è ancora più ricco: una Champions e un’Europa League con il Chelsea, un campionato francese col Montpellier, 7 coppe in Inghilterra fra Blues e Arsenal e, ovviamente, il Mondiale in Russia nel 2018 con la nazionale di Deschamps.

VINCERE - Il fondo Elliott ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani, ma Maldini - come evidenzia Tuttosport - sa bene che per ridurre il gap con le altre big c’è bisogno di giocatori che sappiano cosa significhi la parola “vincere”. Per questo si è battuto per riportare a Milanello Ibrahimovic. Per alzare il livello della squadra servono elementi che hanno in testa una sola cosa: la vittoria.