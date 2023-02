Tuttosport - Maignan, il calvario è finito: titolare con l'Atalanta 162 giorni dopo

162 giorni dopo da quel Milan-Napoli terminato 1-2, Mike Maignan torna ad indossare la maglia rossonera. Un calvario durato cinque mesi per un problema al polpaccio sinistro, con una ricaduta che ha allungato i tempi e tanti rallentamenti anche a causa di un mago dei muscoli a cui si è affidato Magic Mike. Settimana piena di sensazione positive: il francese si è sempre allenato in gruppo e, negli ultimi due giorni, scrive Tuttosport, ha preso parte anche alla parte tattica.

"Mike è stato un leone in gabbia, non poteva scendere in campo, non poteva aiutare la squadra. Adesso ha questa possibilità. Sta bene, è molto motivato e ci darà un grande apporto", così Stefano Pioli, nella giornata di ieri, ha annunciato il ritorno in campo di Mike Maignan in conferenza stampa, che dunque è tornato a disposizione per la gara con l'Atalanta. San Siro è pronto a ruggire per il ritorno in campo del francese.

Sportiello-Tatarusanu

Questa sera, scrive Tuttosport, sarà anche l'ultimo Milan-Atalanta di Marco Sportiello con la maglia della Dea. Nelle prossime settimane è prevista la firma sul contratto con il club rossonero, andando a sostituire Ciprian Tatarusanu, al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza questa estate. Sportiello arriverà a parametro zero.