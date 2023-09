Tuttosport - Maignan, meglio del previsto: ecco quando torna. Ora tocca a Sportiello

I tifosi del Milan hanno vissuto una notte con il fiato sospeso, tra martedì e mercoledì, in attesa di avere notizie più chiare e definitive sulle condizioni di Mike Maignan. A circa 10 minuti dalla fine della partita contro il Newcastle, il francese si era seduto per terra e aveva chiamato i soccorsi, toccandosi dietro la coscia sinistra. Lì i sostenitori rossoneri hanno rivisto gli incubi: ma le cose sono andate meglio dell'ultima volta.

Obiettivo

Come riporta oggi Tuttosport, e come riferito ieri mattina da MilanNews.it (CLICCA QUI), Maignan ha sostenuto gli esami clinici di rito e la risonanza magnetica ha escluso lesioni al flessore della coscia sinistra. Pioli e tutto il mondo Milan hanno potuto tirare un grosso sospiro di sollievo. Un anno fa, di questi tempi, il francese si infortunava in nazionale e cominciava un calvario che lo avrebbe tenuto fuori fino a metà febbraio: un'eternità di tempo. In questo caso Maignan starà sì fuori ma per un periodo di tempo più limitato. Sicuramente non ci sarà sabato alle 15 per la sfida contro il Verona. Nel turno infrasettimanale in casa del Cagliari potrebbe già pensare di recuperare ma, visto lo storico della sua cartella clinica, è possibile che il Milan ci vada con i piedi di piombo e decida di tenerlo fuori almeno fino a sabato 30 quando il Diavolo ospiterà la Lazio nel suo terzo big match in campionato della stagione.

Sportiello-time

Con Maignan indisponibile, verosimilmente, per due partite, come accaduto già nelle precedenti stagioni, Pioli dovrà correre ai ripari e affidare il lucchetto della porta rossonera al sostituto del francese. In questo senso la dirigenza rossonera ha lavorato in modo tale che anche questa evenienza venisse sopperita da un'alternativa migliore di quelle provate in passato. Nulla contro Ciprian Tatarusanu che ha avuto anche flash importanti in rossonero, ma un portiere con l'esperienza in Serie A di Marco Sportiello, sulla carta, garantisce una maggiore sicurezza anche a tutto il reparto difensivo. Il portiere italiano, arrivato quest'anno a parametro zero dall'Atalanta, si è fatto subito trovare pronto in Champions League con una bella parata allo scadere che ha evitato la beffa. Ora Sportiello avrà 180 minuti (probabilmente) per farsi trovare pronto come lui stesso aveva detto nella conferenza stampa di presentazione.