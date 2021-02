Tuttosport - Mandzukic titolare a Belgrado: vuole dimostrare al Milan di aver fatto l’investimento giusto

Tocca a Mandzukic, stavolta dall’inizio. Giovedì sera, infatti, l’attaccante croato dovrebbe partire dal primo minuto contro la Stella Rossa, giocando così la sua prima gara da titolare con il Milan. Il tempo degli spezzoni, dunque, è finito: ora Mario dovrà alzare il livello delle sue prestazioni. E provare a sbloccarsi sotto-porta.

CONTRIBUTO - Come evidenzia Tuttosport, dopo dieci mesi senza partite ufficiali, Mandzukic si è presentato in buona condizione a Milanello, ma il ritmo partita è un’altra cosa e quando Pioli lo ha gettato nella mischia, ha faticato a imporsi. Ma adesso il Milan ha bisogno del suo contributo, al fianco o al posto di Ibrahimovic (che ovviamente non può giocarle tutte). Come detto, a Belgrado dovrebbe partire dall’inizio, con ogni probabilità al centro dell’attacco rossonero.

VOGLIA DI GOL - Mandzukic, che non esulta da un anno (l’ultimo gol risale all’11 febbraio 2020, in rete nella Champions League asiatica), vuole sbloccarsi e ritrovare il feeling con la porta. Un gol per dimostrare al Milan di aver fatto l’investimento giusto anche in ottica futuro. Perché Mario ha un doppio obiettivo: trascinare i rossoneri e guadagnarsi il rinnovo.