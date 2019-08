Tuttosport - Mercato ancora aperto: Depay alternativa a Correa

Il mercato del Milan non è ancora chiuso, così sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, mettendo però evidenza sull'apprensione dei tifosi per lo stallo degli ultimi giorni. Angel Correa, principale obiettivo fin qui, è ancora lontano, tant'è che la dirigenza rossonera sta studiando le alternative all'argentino dell'Atletico Madrid.

STALLO CORREA - L'ultima proposta del Diavolo ai Colchoneros è stata la seguente: prestito biennale a 10 milioni complessivi, più riscatto a 25 milioni al raggiungimento di 45 presenze da 45 minuti l'una, a cui si aggiungerebbero 7 milioni di bonus, per un totale di 42 milioni complessivi. Una soluzione che non avrebbe pesato molto sui conti del club rossonero ma che non ha scaldato la società madrilena, sempre decisa a richiedere 50 milioni di euro bonus inclusi. Il giocatore negli ultimi giorni non si è allenato in gruppo proprio per evitare rischi, le posizioni sono ferme ma non sono da escludere colpi di scena.

ALTERNATIVA DEPAY - Il Milan sonda le alternative ad Angel Correa, tra le quali c'è Memphis Depay, per il quale il Lione chiede 40 milioni di euro. Non trovano invece conferma le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma per Mariano Diaz del Real Madrid, in quanto Boban non si trovava nella capitale spagnola ma a Milanello. La dirigenza rossonera dovrà fare presto per portare un nuovo attaccante alla corte di Giampaolo, la fine del mercato è ormai prossima e nessun extrabudget è stato stanziato da Elliott.