Tuttosport - Mercato Milan: Fofana e Pavlovic più vicini, incontro con il papà-agente di Samardzic

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Alvaro Morata, il Milan è al lavoro per chiudere il prima possibile altri colpi di mercato. Non è un mistero che il Diavolo stia cercando un altro centravanti, con Niklas Fullkrug come primo obiettivo, ma i rossoneri puntano a rinforzare anche difesa e soprattutto centrocampo dove gli innesti potrebbero essere addirittura due.

DISTANZA RIDOTTA - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che al momento il mercato del Milan gira intorno a tre nomi: Fofana, Pavlovic e Samardzic. I dirigenti milanisti sperano di consegnare almeno due di questi a Paulo Fonseca prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti (il 25 luglio i rossoneri decolleranno per gli USA). Non sarà facile, ma negli ultimi giorni ci sono stati passi in avanti importanti, per esempio, per Youssouf Fofana: si sta infatti riducendo la distanza fra offerta e domanda, con il Milan che ha alzato la sua proposta a 12 milioni di euro più bonus, mentre il Monaco è sceso dai 25 milioni iniziali a 18. In via Aldo Rossi c'è fiducia e la speranza è di arrivare ad un accoro definitivo entro l'inizio della prossima settimana.

INCONTRO IMPORTANTE - Anche la trattativa con il Salisburgo per Strahinja Pavlovic procede bene: il club rossonero vorrebbe chiudere intorno ai 20 milioni, bonus compresi. La società austriaca era partita da 30 milioni, ora ne chiede 25, chissà che oggi a Vienna, dove il Milan sarà impegnato contro il Rapid nella prima amichevole estiva, non ci sia un contatto diretto tra i dirigenti delle due squadre. Non è invece ancora così caldo l'affare Lazar Samardzic, ma all'inizio della prossima settimana è previsto un incontro molto importante: il Diavolo vedrà infatti il papà-agente del centrocampista dell'Udinese che lo valuta 25 milioni di euro. I rossoneri potrebbe inserire una contropartita tecnica per abbassare la parte cash.