Tuttosport - Mercato Milan, il piano del Milan per il centrocampo: Belahyane subito, Ricci a giugno (con Jovic a Torino come "acconto" a gennaio)

vedi letture

Manca ancora più di un mese alla riapertura del mercato, ma a Casa Milan si stanno già facendo importanti riflessioni sulle possibili mosse, in particolare a centrocampo dove c'è una lacuna evidente, vale a dire una valida alternativa a Youssouf Fofana. Ismael Bennacer potrebbe esserlo senza problemi, ma è fuori per infortunio almeno fino a fine gennaio e c'è anche l’incognita di come rientrerà dopo il secondo grave problema fisico negli ultimi anni.

PISTA CALDA PER GENNAIO - Per questo motivo, i dirigenti rossoneri stanno valutando diversi profili. Nelle ultime settimane, come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, sono già circolati diversi nomi, come per esempio quelli di Frendrup del Genoa a Cardozo del Betis Siviglia, ma al momento la pista più calda per gennaio porta a Reda Belahyane, classe 2004 del Verona su cui ci sono anche altri club come Inter, Lazio, Manchester City e Marsiglia. Il Milan è in pressing e sa di non poter perdere tempo perché il club veneto non esclude la partenza a gennaio del centrocampista marocchino che si ispira a Kanté e ricorda il primo Jorginho.

RICCI E JOVIC - Belahyane è dunque una pista da seguire, anche se il grande obiettivo del Diavolo per il centrocampo è Samuele Ricci, che però difficilmente il Torino darà via durante il mercato invernale. E così i dirigenti rossoneri sono al lavoro per anticipare tutti in vista dell'estate. Il club di via Aldo Rossi ha alcune carte da giocarsi, come per esempio Luka Jovic che potrebbe essere dato a gennaio al Torino che ha bisogno di un attaccante dopo il grave infortunio di Zapata. Il serbo potrebbe quindi essere una sorta di "acconto" del Diavolo per avere poi a giugno una corsia preferenziale per arrivare a Ricci.