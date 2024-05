Tuttosport - Mercato Milan, non solo un grande attaccante: per il 4-3-3 di Fonseca servono altri tre titolari

Dopo un lungo casting, il Milan sembra aver fatto la sua scelta per la panchina: salvo colpi di scena, sarà infatti Paulo Fonseca a prendere il posto di Stefano Pioli alla guida dei rossoneri. Con lui, il Diavolo dovrebbe giocare con il 4-3-3 e, secondo Tuttosport, servirà un nuovo titolare per reparto.

QUATTRO OBIETTIVI - La priorità assoluta, come noto, è un grande centravanti che dovrà sostituire Olivier Giroud, il quale lascerà il Milan e andrà a giocare in Mls nel Los Angeles FC. Il grosso investimento verrà fatto su questo ruolo, ma non è l'unico rinforzo di cui ha bisogno la formazione rossonera: servirà infatti anche un difensore centrale, possibilmente mancino, da affiancare a Tomori, un terzino destro che si giocherà la titolarità con Calabria e un centrocampista fisico da piazzare che sappia fare da schermo davanti alla difesa.

I NOMI - A livello di nomi, sono diversi i giocatori che vengono accostati al Milan in questo momento: per l'attacco, per esempio, l'obiettivo numero uno è Zirkzee del Bologna, ma nella lista dei dirigenti del Diavolo ci sono anche Sesko, David e Guirassy. Il grande sogno in difesa è Buongiorno del Torino, mentre per la fascia destra Fonseca potrebbe portare con sè Tiago Santos dal Lille. In mezzo al campo, tra i nomi che vengono accostati con insistenza ai rossoneri, ci sono quelli di Fofana del Monaco e di Amrabat della Fiorentina.