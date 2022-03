Tuttosport - Mercato Milan: un rinforzo top per reparto per essere competitivi anche in Europa

MilanNews.it

In attesa di capire come si concluderà l'attuale stagione, con il Milan ancora in piena corsa per lo scudetto e la Coppa Italia, in via Aldo Rossi hanno già iniziato a programmare il mercato estivo in vista della prossima annata. L'obiettivo dei rossoneri è piuttosto semplice: chiudere almeno un rinforzo top per reparto, così da dare a Stefano Pioli una squadra competitiva non solo in Italia, ma anche in Champions League.

TRA ATTACCO E DIFESA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che per rinforzare il suo attacco, il Milan sta provando ad affondare nelle ultime ore per Divock Origi, centravanti 26enne in scadenza di contratto con il Liverpool. Il belga, che ha una grande esperienza in Champions League, dovrebbe firmare nelle prossime settimane un contratto di 4 anni a 3.5/4 milioni più bonus a stagione. In difesa, invece, il nome in cima alla lista di Maldini e Massara è sempre quello di Sven Botman, centrale classe 2000 del Lille: in attesa di trovare un accordo con il club francese, i contatti tra il club rossonero e l'entourage del giocatore sono continui e verrà fatto di tutto per portarlo a Milanello.

EREDE KESSIE - Anche l'erede di Franck Kessie, che non rinnoverà il contratto in scadenza e andrà al Barcellona, non è un mistero visto che il profilo di Renato Sanches è accostato da tempo al Diavolo. Già a gennaio il Milan aveva trovato l'intesa con il Lille, ma l'affare non è andato in porto in quanto mancava l'accordo con il centrocampista portoghese. Nonostante la giovane età (24 anni), Renato Sanches ha già grande esperienza internazionale, qualità che farebbe certamente molto comodo alla squadra di Pioli.