Tuttosport - Milan, a Firenze torna l'attacco di derby e Lecce. Possibile ritorno dal 1' per Calabria e Pavlovic

Viste le non perfette condizioni fisiche di Alvaro Morata, martedì in Champions League in casa del Bayer Leverkusen, Paulo Fonseca ha deciso di non mettere in campo le due punte, ma ha puntato prima su Tammy Abraham dal 1' e poi nelle ripresa ha tolto l'inglese e inserito lo spagnolo. Ma domenica sera a Firenze contro la Fiorentina si dovrebbe tornare a vedere l'attacco che ha fatto benissimo nel derby e contro il Lecce.

MORATA-ABRAHAM - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che è assai probabile che contro i viola ci sarà il ritorno da titolare di Morata che agirà alle spalle di Abraham, mentre sugli esterni saranno confermatissimi Christian Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra. La rinascita del Diavolo dopo il deludente inizio di stagione è arrivata anche grazie alla scelta di Fonseca di mettere in campo due punte vere. A Firenze serve tornare subito alla vittoria dopo il ko in casa del Bayer Leverkusen e per questo il tecnico portoghese tornerà al "vecchio" attacco.

ALTRE NOVITÀ - Il ritorno dal primo minuto di Morata potrebbe non essere però l'unica novità perchè la trasferta in Germania ha detto che Emerson Royal e Fikayo Tomori non sono stati ancora una volta impeccabili e così a Firenze potrebbero lasciare il posto in campo rispettivamente a Davide Calabria e a Strahinja Pavlovic. Confermatissimi in difesa invece Theo Hernandez e Matteo Gabbia, con quest'ultimo che si è preso la titolarità a suon di prestazioni solide e di una crescente personalità.