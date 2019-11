Tuttosport - Milan, a gennaio tre acquisti in tre ruoli: punta, difensore e terzino destro

Tre acquisti. O meglio, tre rinforzi. Per un Milan - si spera! - più competitivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina, a gennaio gli uomini di mercato di via Aldo Rossi interverranno su tre ruoli specifici: centravanti, terzino destro e difensore centrale. Ovviamente, in base alle eventuali cessioni che si concretizzeranno, potrebbero arrivare anche altri giocatori, ma le linee guida sono state tracciate.

SOLO IBRA - Il grande sogno per l’attacco resta Ibrahimovic. Stando all’indiscrezione, la proprietà non sarebbe favorevole all’operazione, ma nell’area tecnica il nome dello svedese continua a riecheggiare. Anche perché le alternative scarseggiano. Dries Martens, ad esempio, altro calciatore offensivo accostato di recente al Milan, vorrebbe provare a rimanere a Napoli, mentre Mario Mandzukic sarebbe tentato da un’esperienza in Premier League (il Manchester United è in pole). Insomma, tutte le strade sembrano portare a Ibra. Si vedrà...

VIA CALABRIA? - Per quanto riguarda la difesa, Mattia Caldara potrebbe essere il grande "acquisto" di gennaio. L’ex Juve sta crescendo di condizione giorno dopo giorno, ma i dirigenti rossoneri stanno comunque sondando il mercato. Il profilo più in voga è sempre quello di Demiral, il quale potrebbe lasciare la Juve già a inizio 2020. Per il ruolo di terzino destro, invece, in cima alla lista c’è il giovane turco Celik, che potrebbe prendere il posto in rosa di Calabria: l'ex Primavera rimane uno dei principali candidati a lasciare Milanello.