Tuttosport - Milan, a sinistra si cambia volto: da Emerson a Pellegrini, ecco tutti i terzini nel mirino dei rossoneri

In estate, nella rosa rossonera, ci saranno diverse novità in mezzo al campo e anche in difesa, in particolare sulla fascia sinistra dove potrebbero cambiare un po' di cose: lo riferisce l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che gli attuali terzini mancini milanisti non hanno convinto più di tanto e quindi nel mercato estivo ci potrebbero essere delle novità.

DELUSIONI - Ricardo Rodriguez è il titolare, ma in questa annata il suo rendimento è calato con il passare delle settimane: il giocatore svizzero non avrebbe grossi problemi a trovare eventualmente una squadra, soprattutto in Germania dove ha parecchio mercato. Diego Laxalt, arrivato a Milanello la scorsa estate dal Genoa, ha deluso pure lui, ma sembra essere più difficile piazzarlo in quanto viene valutato, tra cartellino e bonus, 18 milioni di euro. Chi dovrebbe uscire quasi sicuramente è invece Ivan Strinic, la cui avventura in rossonera non è praticamente mai iniziata visto che non ha giocato nemmeno una partita ufficiale fino a questo momento.

OBIETTIVI - Ma chi potrebbe arrivare al loro posto? Tuttosport riferisce che sono diversi i profili che sta seguendo il Milan, a partire da Emerson Palmieri del Chelsea. Ci sono stati poi dei sondaggi con la Fiorentina per Cristiano Biraghi, ma i viola chiedono almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Una pista più semplice è invece quella che porta a Marc Cucurella, terzino sinistro del Barcellona in prestito all'Eibar. Altri due nomi sul taccuino del Milan sono Castagne dell'Atalanta, su cui però il Napoli sembra essere in vantaggio, e Luca Pellegrini della Roma (da gennaio è in prestito al Cagliari).