Tuttosport - Milan, adesso tocca a Romagnoli: titolare e rinnovo, ecco la doppia sfida del capitano

Adesso tocca a Romagnoli. L’infortunio di Simon Kjaer apre le porte della titolarità al capitano rossonero, che da “terzo uomo” (dietro a Tomori e al danese) torna ad avere un ruolo centralissimo nella difesa del Milan. Ora, però, come sottolinea Tuttosport, il club attende risposte importanti dal difensore.

La grande occasione

Romagnoli, in questa stagione, ha giocato con discreta continuità (13 presenze totali, 10 partendo dall’inizio), ma è evidente che lo ha fatto soprattutto per le esigenze di turnover di Pioli. Lo scenario, però, cambia radicalmente con l’uscita di scena di Kjaer. Come detto, infatti, Alessio tornerà a essere un perno della retroguardia rossonera, un titolarissimo. Il capitano può quindi riprendersi il posto, ben consapevole delle aspettative che la società e l’allenatore ripongono su di lui.

In trattativa per il rinnovo

Il Milan si aspetta delle risposte in campo, ma anche fuori. In ballo, infatti, c’è il rinnovo del contratto di Romagnoli, in scadenza il prossimo giugno. Il giocatore sembra intenzionato a restare, ma dovrà accettare un ridimensionamento dell’attuale ingaggio. I discorsi con Raiola sono avviati e c’è ottimismo. Serviranno nuovi faccia a faccia, ma la volontà del calciatore, alla fine, peserà molto.