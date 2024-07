Tuttosport - Milan al lavoro per chiudere cinque colpi di mercato: servono 130 milioni!

vedi letture

Il Milan ha chiuso finora un solo colpo di mercato, cioè l'acquisto a titolo definitivo di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid, ma è sicuramente uno dei club più attivi. I rossoneri sono al lavoro per rinforzare tutti i reparti e hanno aperto diverse trattative: nei piani del Diavolo c'è l'intenzione infatti di definire due innesti in difesa, due a centrocampo e uno in attacco.

130 MILIONI! - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che per arrivare a questi cinque giocatori serviranno circa 130 milioni di euro così suddivisi: 35 milioni per Fofana del Monaco, 25 milioni per Pavlovic del Salisburgo, Samardzic dell’Udinese ed Emerson Royal del Tottenham e 20 milioni per Fullkrug del Borussia Dortmund. In via Aldo Rossi speravano di riuscire a dare qualcuno di loro a Paulo Fonseca entro la partenza per la tournée negli Stati Uniti, ma così non è stato: sul volo che porterà oggi pomeriggio il gruppo rossonero a New York non ci sarà purtroppo nessuno di loro.

PAVLOVIC IL PIÙ VICINO - Al momento il più vicino è senza dubbio Pavlovic, il quale spinge per il trasferimento in rossonero (ha rifiutato l'Atletico Madrid). La distanza con il Salisburgo si sta riducendo sempre di più e quindi la fumata bianca è attesa in tempi brevi. Si è invece complicato l'affare Fofana dopo che il Monaco, complice l'inserimento nella corsa al francese di Manchester Unite e Atletico Madrid, ha deciso di alzare il prezzo del cartellino a 35 milioni. Siamo invece all'inizio della trattativa con l'Udinese per Samardzic che viene valutato 25 milioni. Serve infine un rilancio per Emerson Royal (prima offerta da 10 milioni più bonus è stata rifiutata dal Tottenham).