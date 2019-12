Tuttosport - Milan, ancora nessun segnale da Ibra: il silenzio di Zlatan non piace ai rossoneri

La risposta di Zlatan Ibrahimovic non è ancora arrivata: il Milan resta in attesa convinto di avergli fatto la miglior proposta possibile, ma per il momento dall'attaccante svedese non arrivano segnali e il rischio che una decisione non arrivi nemmeno entro questa settimana c'è. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il silenzio del giocatore non sta piacendo in via Aldo Rossi.

LA STRATEGIA DI IBRA - Dietro a questa attesa, ci sarebbe una strategia di Ibra che da una parte spera che il Milan alzi la sua proposta e gli conceda un contratto di 18 mesi, mentre dall'altra vuole capire se il Napoli, passato nei giorni scorsi dalle mani di Ancelotti a quelle di Gattuso, affonderà il colpo. In casa rossonera, restano in attesa, ma sanno bene di non poter attendere all'infinito e per questo stanno valutando anche delle alternative per non farsi trovare impreparati in caso di rifiuto dello svedese.

ALTERNATIVA - Il primo nome della lista è quello di Mario Mandzukic, attaccante della Juventus attualmente fuori rosa. I bianconeri non si opporrebbero alla sua cessione a gennaio, anzi sarebbero favorevoli visto che il croato pesa per circa 10 milioni di euro lordi. C'è però un ostacolo importante per il Milan, vale a dire il Manchester United che da tempo è sul giocatore: Madzukic avrebbe infatti un pre accordo con i Red Devils, anche se non c’è certezza che sia ancora valido o vincolante.