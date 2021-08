Tuttosport - Milan-Atalanta, c'è ancora distanza sulla valutazione di Ilicic. Ma lo sloveno vuole i rossoneri

Non siamo ancora nella fase più calda della trattativa, ma Josip Ilicic resta un profilo che piace moltissimo al Milan per rinforzare la sua trequarti. Si tratta di un affare che potrebbe però andare in porto solo negli ultimi giorni di mercato, quindi servirà ancora un po' di pazienza, anche perchè tra i rossoneri e l'Atalanta continua ad esserci una differenza importante per quel che riguarda la valutazione del giocatore.

VALUTAZIONI DIVERSE - Come riporta stamattina Tuttosport, per il momento i bergamaschi non abbassano le loro pretese e chiedono 8 milioni di euro per liberare lo sloveno, una cifra ritenuta troppo alto dal Diavolo che non vorrebbe mettere sul piatto più di 4 milioni. La trattativa sta vivendo quindi una fase di stallo, ma il dialogo tra le parti va avanti per provare a trovare una soluzione (sono spuntate per esempio anche l'ipotesi di un prestito oneroso o la rinuncia da parte del Milan dei bonus che vantano in merito a Matteo Pessina).

ILICIC VUOLE IL MILAN - Anche perchè la volontà di Ilicic è ben chiara a tutti: vuole vestire la maglia rossonera. Lo sloveno e il club di via Aldo Rossi hanno già un accordo di massima, nulla di vincolante ovviamente, ma nel momento caldo della trattativa tra le due società potrebbe avere un peso importante. Per entrare nella fase decisiva servirà però ancora qualche giorno, intanto il Milan valuta anche altri profili per la sua trequarti come Isco, James Rodriguez e Ziyech.