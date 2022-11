Tuttosport - Milan, benedetta sosta: da Maignan a Ibra, Pioli recupererà diversi infortunati

La sosta per il Mondiale, che durerà fino ai primi di gennaio, arriva al momento giusto per il Milan che è apparso piuttosto stanco sia fisicamente che mentalmente nelle ultime settimane. Questa pausa sarà fondamentale non solo per recuperare energie, ma anche per recuperare alcuni giocatori infortunati, la cui mancanza si è sentita particolarmente nelle ultimo periodo.

VERSO LA SALERNITANA - Come riporta Tuttosport, Mike Maignan, reduce da due infortuni muscolari, tornerà tra i pali nel match che attende il Milan alla ripresa del campionato, il 4 gennaio sul campo della Salernitana. La sua assenza è pesata parecchio, ma per fortuna ora il peggio è alle spalle, il portiere francese è vicinissimo al recupero completo e dunque sarà regolarmente a disposizione di Pioli per la trasferta di Salerno. Per questa sfida, torneranno tra i convocati anche Davide Calabria e Alexis Saelemaekers.

FLORENZI E IBRA - Servirà un po' di tempo in più invece per rivedere in campo Alessandro Florenzi che ad inizio settembre è stato operato al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra: il terzino rossonero ha messo nel mirino gli ottavi di Champions League contro il Tottenham (andata il 14 febbraio). Ancora da capire infine quando rivedremo sul terreno di gioco Zlatan Ibrahimovic: domenica il dt Paolo Maldini ha dichiarato che il Mila lo aspetta per gennaio. Vedremo se potrà essere a disposizione già per la Salernitana o se servirà qualche giorno in più.