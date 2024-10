Tuttosport - Milan, bilancio in utile per il secondo anno di fila. Le priorità di Cardinale: valorizzare il brand, trofei e nuovo stadio

A fine ottobre è in programma l'assemblea degli azionisti del Milan durante la quale si discuterà del bilancio del club rossonero che per il secondo anno consecutivo si chiuderà con un utile. Lo spoiler emerso è che il segno più sarà seguito da 4,1 milioni come differenziale tra ricavi e spese.

VALORIZZARE IL BRAND - Lo scrive questa mattina Tuttosport che spiega che questo risultato positivo è il frutto dell’ottimo lavoro svolto dal management milanista e da RedBird. Gerry Cardinale, tra i suoi obiettivi, ha anche quello di valorizzare il brand Milan e per questo può essere assolutamente soddisfatto di come il marchio milanista sia diventato estremamente appetibile sui mercati internazionali, come dimostrano le diverse partnership stipulate all’estero e le nuove arrivate in Italia.

TROFEI E NUOVO STADIO - Ovviamente oltre agli accordi commerciali e all'aumento dei ricavi sono fondamentali anche i risultati sul campo dove serve un Milan sempre più forte e competitivo. Vincere trofei è la miglior strategia per attirare verso un’azienda in salute dei possibili investitori. Tra le priorità di RedBird e di Cardinale c'è poi sempre la questione del nuovo stadio: i rossoneri stanno andando avanti con il progetto del nuovo impianto a San Donato, ma nell'ultimo periodo sono ripresi i colloqui con Inter e Comune di Milano per parlare dell'ipotesi di costruire lo stadio insieme al club nerazzurro accanto a San Siro. "Ormai il lavoro è intenso, gli incontri sono tanti. I nodi sono quelli relativi alla Soprintendenza, io vedo un lavoro positivo che sta andando avanti con sempre più chiarezza. Poi c’è il fronte della agenzia delle entrate, non mi azzardo più a dirmi positivo e ottimista, ma sono felice del lavoro che si sta facendo da entrambe le parti" le parole di ieri del sindaco di Milan, Giuseppe Sala.